Quel est notre rôle dans le maintien de la prostitution?

En 2022, le gouvernement du Québec a décrété qu’une semaine nationale, soit du 1er au 7 mars, sera consacrée chaque année à l’exploitation sexuelle des mineurs.

De l’Opération Scorpion à nos jours, peu de choses ont malheureusement changé en 20 ans. Les proxénètes opèrent de la même manière ; les réseaux sont prolifiques et multiples ; les prostitueurs (ceux que vous nommez clients) continuent à payer pour agresser des mineurs et les victimes se font encore prendre aux pièges. Le plus gros changement demeure l’utilisation des réseaux sociaux et son effet accélérateur, notamment sur le recrutement et la mise en marché.

Pendant ce temps-là, on s’indigne tout en continuant à banaliser la prostitution et l’hypersexualisation du corps des mineurs. N’est-ce pas de l’hypocrisie ?

Les biais cognitifs

Pour qu’un système prostitutionnel se maintienne malgré les escouades policières, les investissements en prévention et les lois, il doit être bien implanté dans les mentalités.

Le premier biais cognitif le plus répandu (une fausse pensée), et non le moindre, est de croire en cette fatalité de la prostitution et qu’elle n’est qu’un simple travail. Combien de fois n’avons-nous pas entendu : « C’est le plus vieux métier du monde ! » ?

Cette banalisation est un cancer. Elle gangrène toutes les sphères de l’État et de notre société. Par exemple, on continue à financer, à même nos impôts, des organisations qui font du lobbyisme pour légaliser la prostitution et n’offrent aucune aide à la sortie. Un non-sens !

Qui sont les prostitueurs ?

La grande majorité des personnes qui achètent des services sexuels sont des hommes. Cependant, ils sont une minorité à le faire. Les chiffres varient d’un pays à l’autre, soit de 12 % à 45 %. On constate que les États ayant légalisé la prostitution tendent à avoir des taux de prostitueurs plus élevés. Ce qui est logique, puisque la légalisation entraîne une banalisation et une normalisation de cette violence.

La prostitution est une pratique masculine. Les motivations des prostitueurs sont multiples : recherche de la nouveauté, de la jeunesse, réalisation de pratiques et de fantasmes sexuels, accessibilité au corps des femmes et des mineurs, avoir des expériences avec une « professionnelle », etc.

Il est difficile d’établir des profils. Toutefois, deux groupes semblent se démarquer du lot : les hommes, dans la quarantaine et plus, qui par la prostitution cherchent à maintenir des rapports de domination ; et les plus jeunes, les consommateurs McSex, dont la sexualité et leur image des femmes se sont façonnées au rythme de la pornographie. Ils cherchent à consommer vite et gras sans payer cher.

À cela, vous pouvez ajouter les pédophiles et autres pervers.

La solution ?

On dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même... alors, arrêtez de consommer de la prostitution et de la pornographie. Cessez d’utiliser des termes comme « travail » ou « métier ». Éduquez vos enfants à une sexualité saine et égalitaire.

Et, pourquoi pas une commission d’enquête nationale.