Photo fournie par la Fondation

La Fondation du Cégep Limoilou a amassé 102 490 $ lors de son 8e Rendez-vous gastronomique tenu le 22 février dernier au campus de Charlesbourg. L’événement, présenté par les Caisses Desjardins de Limoilou et de Charlesbourg, a réuni 210 participants et participantes, dont le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jonathan Julien. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Guylaine Martin, directrice de La Fondation du Cégep Limoilou ; André Drolet, président du CA de La Fondation ; Chantal Arbour, DG du Cégep Limoilou ; Renée-Maude Vachon-Therrien, membre du CA de La Fondation et du comité organisateur ; Jérôme Marcoux, VP Pomerleau, membre du CA de La Fondation et du comité organisateur ; Patrick Aubin, VP SNC-Lavalin et président d’honneur du Rendez-vous : Serge Dupuis, directeur général de La Fondation ; Alain Sauvé, DG de la Caisse Desjardins de Limoilou ; François Bergeron, DG de la Caisse Desjardins de Charlesbourg ; Sol Zanetti, député de Jean-Lesage et Marie-Christine Leblanc, Groupe TVA.

Jacqueline a 100 ans

Photo courtoisie

Née le 1er mars 1923 dans la paroisse Saint-Sauveur à Québec, Jacqueline Allaire Beaulé (photo) célèbre aujourd’hui son 100e anniversaire de naissance. Avant-dernière d’une famille de six enfants (4 garçons et 2 filles), elle a travaillé durant la Deuxième Guerre à l’Arsenal des Industries Valcartier avant de se marier en 1942 avec son beau Alfred Beaulé. Le couple a eu six enfants (feue Claudette, feue Monique, feue Huguette et feue Diane) dont deux sont encore vivants (Yvon et Claude). Celle qui habite présentement le CHSLD Sacré-Cœur, de l’avenue du Sacré-Cœur à Québec, fut toute une joueuse de bingo et de quilles à l’époque (Salon Frontenac). Elle attribue à sa bonne humeur et sa philosophie de prendre la vie du bon côté le secret de sa longévité. Aujourd’hui, Yvon (Josée) et Claude (Rita) ainsi que son gendre Jean-Pierre, considéré comme son 3e fils, en profiteront pour leur souhaiter un très joyeux centenaire.

De Rivière-du-Loup à New York

Photo fournie par la Fondation

Une soixantaine d’étudiants du programme Art-étude de l’école secondaire de Rivière-du-Loup participeront du 31 mars au 3 avril au « Festivals of music » à New York qui regroupera des orchestres de partout en Amérique du Nord. Les jeunes (photo) présenteront cinq types de formations musicales : l’harmonie, deux orchestres symphoniques, un orchestre de premier cycle, avec les élèves de 1er et 2e secondaire et un orchestre de 2e cycle symphonique. Une partie touristique est aussi à l’horaire, pour leur faire découvrir la grosse pomme. En attendant, ils pratiquent 1 h 45 chaque matin sous la supervision du coordonnateur du programme, Christian Roussel, qui a eu l’idée de faire vivre aux jeunes une partie de l’expérience qu’il a lui-même vécue.

Anniversaires

Photo tirée de sa page Facebook

Yvon Dallaire (photo), psychologue, sexologue, auteur et conférencier, 76 ans... Justin Drew Bieber, chanteur pop, R&B et acteur canadien, 29 ans... Mélanie Marois, ex-joueuse de tennis et animatrice québécoise, 39 ans... Janvier Bardem, acteur espagnol, 54 ans... Ron Francis, directeur général du Kraken de Seattle (LNH), 59 ans... Ron Howard, acteur de cinéma, réalisateur et producteur, 69 ans... Roger Daltrey, chanteur soliste du groupe The Who, 79 ans... Monique Bégin, première Québécoise élue à la Chambre des Communes en 1972, 87 ans.

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 1er mars 2008 : Michel Gendron (photo), 49 ans, producteur de disques... 2018 : Mgr Jean-Guy Hamelin, 92 ans, évêque de Rouyn-Noranda de 1973 à 2001... 2017 : Paula Fox, 93 ans, écrivaine américaine notamment connue pour ses livres pour enfants.... 2016 : Tony Warren, 78 ans, scénariste britannique... 2015 : Paul Biron, 81 ans, ingénieur de formation chef du parti Unité nationale, frère de l’ex-député Rodrigue Biron... 2015 : Jeff McKnight, 52 ans, ancien joueur des ligues majeures de baseball (Mets et Orioles)... 2014 : Nancy Charest, 54 ans, ex-députée libérale de Matane de 2003 à 2007... 2009 : Marc J. Trudel, 65 ans, professeur et doyen de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation à l’Université Laval... 2006 : Pierre-Paul Bertin, 80 ans, peintre franco-québécois.