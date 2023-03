Saguenay interdit TikTok sur les appareils de la Ville

Après réflexion, la Ville de Saguenay a décidé de fermer son compte TikTok et d’interdire l’application sur les téléphones de la Municipalité.

La décision a été rendue mercredi matin, dans la foulée de l’interdiction de l’application chez les fonctionnaires et les élus aux paliers fédéral et provincial. La veille, le porte-parole de la Ville de Saguenay, Dominic Arseneau, avait indiqué au Journal que le service des technologies de l’information se penchait sur la question et s’apprêtait à faire des recommandations.

Mercredi matin, M. Arseneau a indiqué au Journal que «le compte TikTok de la Ville est désactivé, il n’est déjà plus en ligne. L’application désormais interdite sur les appareils électroniques qui appartiennent à la Ville».

Le compte de la Ville proposait quelques vidéos qui s’adressaient principalement aux jeunes. L’une des plus populaires mettait en vedette un chat qui avait besoin d’argent de poche et qui avait l’idée de postuler pour un emploi étudiant à la municipalité. La vidéo est désormais indisponible.

À la Ville de Québec, le maire Bruno Marchand était en réflexion sur sa présence sur le réseau social.

L’application TikTok, développée en Chine, a soulevé des inquiétudes au cours des derniers jours en raison des risques qu’elle représente pour la sécurité. Ottawa et Québec interdisent l’utilisation sur les téléphones mobiles des fonctionnaires de l’État et forcent une réflexion de cette utilisation par les élus.