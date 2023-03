Menus à petits prix: Saumon au rabais et poulet pas cher

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe, propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie du 2 au 8 mars 2023

De beaux et bons rabais sur les protéines de tous les jours cette semaine ! Pour les aliments en vedette, les poitrines de poulet désossées à 4,77 $/lb et le bœuf haché mi-maigre à 2,99 $/lb sont encore à leur plus bas des derniers mois (et ça peut toujours valoir la peine d’en avoir un paquet de chacun au congélateur pour les semaines où les circulaires ne nous inspirent pas !). Sinon, vous trouverez aussi le poulet entier à 1,99 $/lb et le filet de porc à 4,99 $/lb chez Provigo.

Petite note de substitution pour le menu (et en général) : le rabais sur le saumon est excellent à 8,99 $/lb chez Super C, mais sachez que si vous n’y avez pas accès, le filet de truite (lui aussi surgelé) est au même prix chez Maxi et qu’il s’agit du meilleur remplacement au saumon. La cuisson et le résultat seront assez similaires !

Côté fruits et légumes, les circulaires se suivent et se ressemblent, mais mention spéciale au concombre anglais à 0,99 $ chez Super C cette semaine : les rabais se faisaient rares depuis un moment ! Si vous voulez profiter du rabais et en acheter plus, vous réussirez à le conserver plus longtemps en le retirant de sa pellicule plastique dès le retour de l’épicerie. Le concombre pourra ainsi « respirer » et dégager son humidité sans qu’elle soit prise au piège dans l’emballage et que la condensation s’accumule.

Bonne popote !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

LUNDI

POULET À L’ITALIENNE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

BON À SAVOIR !

Comment faire des escalopes à partir de poitrines de poulet ? On les coupe en deux à l’horizontale (sur l’épaisseur) et on les met ensuite entre deux pellicules de plastique. À l’aide d’un maillet (le côté plat) ou d’un poêlon en fonte, on les aplatit pour qu’elles aient environ 4 à 5 mm d’épaisseur. Si vous n’avez pas de vin blanc, remplacez-le simplement par plus de bouillon !

MARDI

TACOS BURGER

Recette tirée de Trois fois par jour & vous, Zeste

Photo Zeste

MERCREDI

PAVÉ DE SAUMON EN CUISSON LENTE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Foodivine Studio

JEUDI

PÂTES AU PESTO DE BROCOLI

Recette tirée de Stefano Faita, Zeste

Photo Bruno Petrozza

BON À SAVOIR !

Les noix de pin sont chères. Si vous n’en avez pas, vous pouvez opter pour des noix de Grenoble.

VENDREDI

WRAPS DE LAITUE AU SAUMON

Recette tirée de Zeste

Photo Zeste

BON À SAVOIR !

Vous pouvez évidemment utiliser des tomates raisins coupées en deux ou en quatre si vous n’avez pas de tomates.

LUNCH

SANDWICHS À LA SALADE DE POULET SUCRÉE-SALÉE

Recette tirée de Trois fois par jour & vous, Zeste

Photo Zeste

COLLATION

BOULES D’ÉNERGIE À L’AVOINE, AUX NOIX ET AU MIEL SANS CUISSON

Recette tirée de Coup de pouce