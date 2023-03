Stranger Things: après la série télé, la pièce de théâtre

Vous êtes fous de la série Stranger Things et vous avez prévu un voyage dans la capitale britannique sous peu? Rendez-vous au Phoenix Theatre du West End pour voir les personnages de la série Netflix prendre vie sur scène avec Stranger Things: The First Shadow (La première ombre).

C’est au Phoenix Theatre de Londres que la pièce Stranger Things: The First Shadow sera présentée plus tard en 2023. Cette version théâtrale - annoncée une première fois en juillet dernier - devrait attirer bon nombre d’admirateurs de tous âges de la série. Elle se déroulera dans la mythologie et le monde mystérieux de Stranger Things.

La pièce racontera l’histoire d’événements se déroulant dans la petite ville de Hawkins en 1959. « Une ville ordinaire avec des soucis réguliers. La voiture du jeune Jim Hopper ne démarre pas, la sœur de Bob Newby ne prend pas son émission de radio au sérieux et Joyce Maldonado veut juste obtenir son diplôme et foutre le camp de la ville. Lorsque le nouvel étudiant Henry Creel arrive, sa famille trouve qu'un nouveau départ n'est pas si facile... et les ombres du passé ont une très longue portée. »

Cette nouvelle pièce, écrite par Kate Trefry (qui a également écrit sur la série télévisée) est basée sur l’histoire originale des Duffer Brothers. Ceux-ci agissent également à titre de producteurs créatifs.

Stranger Things connaît un immense succès depuis la sortie de sa première saison sur Netflix, en juillet 2016. La saison 5 – qui sera le dernier chapitre de la série – est attendue avec impatience par le public... qui devra attendre encore un peu, le tournage n’étant pas encore commencé.

La distribution de cette pièce produite par Netflix et Sonia Friedman Productions n'a pas encore été dévoilée. Les billets seront mis en vente au printemps prochain.