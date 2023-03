Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort

Nous vivons dans une époque de mollesse où les micro-agressions infligées, mais surtout ressenties, sont légion, et où tous les gestes portés contre quelqu’un sont à risque de provoquer une sinistrose laissant des marques à vie et pouvant nécessiter d’obligatoires dénonciations, quand ça n’est pas un passage obligé en thérapie dans l’espoir d’une guérison.

Les personnes qui poursuivent, suite à des abus, espèrent-elles réellement s’en remettre ? Ou plutôt apaiser un sentiment de vengeance ? Ou panser une blessure avec de l’argent ? Est-ce que tous les abus sont de gravité maximale nécessitant des interventions maximales ? Voici un épisode de ma vie :

J’ai fréquenté un établissement privé au secondaire, à une époque où plusieurs des enseignants étaient prêtres. Un jour que j’allais répéter un discours dans la chambre de mon enseignant en français de l’année précédente pour une participation à une compétition oratoire, lui et moi nous nous sommes colletaillés comme dans une épreuve de lutte, et une de ses mains est entrée dans mon slip et a effleuré mon sexe 3-4 secondes.

La rixe s’est immédiatement arrêtée. J’étais sidéré, pendant que l’enseignant d’un certain âge, allait se réfugier derrière son bureau, à distance. Embarrassé, le visage rouge vif et suant à grosses gouttes en regardant le plancher, j’ai pensé qu’il ressentait de la honte, du désarroi et surtout de la peur. Et moi je croyais tellement qu’il allait faire un arrêt cardiaque que j’ai eu peur pour lui et qu’il m’a inspiré de la pitié.

J’ai tourné les talons et je suis parti. Je ne suis évidemment pas retourné répéter avec lui. Quand je le croisais dans les corridors, il longeait les murs tête baissée le visage cramoisi. Tout en n’étant pas à l’aise de le croiser, je ressentais de la pitié et de la tristesse pour lui.

J’ai peut-être été naïf, mais j’ai toujours cru que ce prêtre n’était pas un pédophile récidiviste. Je me suis dit que la honte de l’événement l’accompagnerait le reste de sa vie. Il faut dire que je suis d’une époque où on respectait l’autorité et où la religion et les religieux étaient loin d’être méprisés comme aujourd’hui.

Malgré ce qui s’est passé, je ne me suis senti ni traumatisé, ni en danger, ni à risque de ré-agression. Il n’était donc pas question d’aller stooler ce pauvre monsieur pour alimenter une hargne anti-prêtre ou anti-religion. Cette mésaventure m’aura rendu le service de comprendre in vivo, combien il était utopique de combattre la nature, et combien la prière avait ses limites.

On est parfois plus fort qu’on veut bien nous le faire croire

Certains sont faits plus forts, dont vous, et certains autres pas. C’est pourquoi il vaut toujours mieux éviter de faire des généralités au risque de condamner les plus faibles à souffrir en silence.