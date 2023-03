Transferts en santé: le Québec est la dernière province sans entente avec Ottawa

Le Québec est désormais la dernière province – avec les trois territoires – à ne toujours pas avoir conclu d’entente avec Ottawa pour obtenir une augmentation des transferts fédéraux en santé.

Le premier ministre Justin Trudeau a toutefois laissé entendre, mercredi, que le Québec pourrait bien signer à son tour une entente plus tôt que tard.

«On a maintenant conclu une entente avec neuf provinces et on prévoit annoncer très bientôt des ententes avec la dernière et les trois territoires», a-t-il affirmé lors d'un point de presse en Colombie-Britannique.

M. Trudeau se trouvait dans la province de l’Ouest pour annoncer une entente de principe pour le transfert de 27 milliards $ sur 10 ans pour soutenir les soins en Colombie-Britannique.

En parallèle, le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, s’est rendu en Saskatchewan mercredi pour présenter une entente prévoyant un montant de 111 millions $ en plus par année, en plus d’un paiement unique de 61 millions $.

Avalée de travers

«Chaque entente conclue représente un pas de plus dans la bonne direction pour améliorer la prestation des soins de santé», a fait valoir M. Trudeau en réitérant qu’en échange des fonds supplémentaires, le fédéral s’attend à recevoir plus de données sur les performances des différents systèmes de santé provinciaux.

L’entente a cependant laissé un goût amer en Saskatchewan.

«Ce n’est pas assez. Le premier ministre [Scott] Moe et les autres premiers ministres sont unanimes pour dire ça, mais c’est difficile de refuser des dollars du fédéral», a exprimé le ministre de la Santé de la province, Paul Merriman.

Les provinces avaient fait front commun pendant des mois pour tenter d’amener Ottawa à augmenter le financement fédéral pour les soins de santé de 22 à 35 %.

Cependant, les ministres provinciaux se sont butés à une fin de non-recevoir et se sont résignés, tour à tour, à signer des ententes bilatérales avec le gouvernement Trudeau.