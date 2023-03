Un homme de 39 ans porté disparu à Mont-Joli

La Sûreté du Québec est à la recherche de Rosaire-Joseph Rossignol, disparu mardi soir à Mont-Joli. Selon la police, ses proches ont des raisons de craindre pour sa sécurité.

L’homme de 39 ans a été aperçu pour la dernière fois alors qu’il se déplaçait à bord de sa camionnette de marque GMC, immatriculée CLP152 au Nouveau-Brunswick, dans les rues de Mont-Joli. Son véhicule est de couleur noire avec un panneau arrière rouge et est muni d’une barre de lumières LED sur le toit.

Photo fournie par la SQ

Rosaire-Joseph Rossignol mesure 5 pieds 9 pouces et pèse 190 lb. Il a les cheveux et les yeux bruns. Le disparu porte également une barbe et une moustache brune et bien fournie.

Selon le corps policier, il pourrait se trouver n’importe où au Québec ou au Nouveau-Brunswick à l’heure qu’il est.

La SQ demande à toute personne qui aurait aperçu cet individu de communiquer le plus rapidement avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de le retrouver peut être communiquée confidentiellement à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec, au 1 800 659-4264.