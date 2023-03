Véhicules électriques: des automobilistes perdent patience

L’engouement pour les véhicules électriques (VE) est toujours au rendez-vous, mais la pénurie de ces véhicules décourage de nombreux acheteurs potentiels à bout de patience.

«On a des annulations chaque jour», a lancé le directeur général et copropriétaire de Kia Sherbrooke, Tommy Morissette.

Chez Thibault Chevrolet Cadillac Buick GMC, les acheteurs qui ont commandé il y a deux ans reçoivent actuellement leurs voitures. Le directeur général, Christian Thibault, met toutefois en garde les automobilistes qui voudraient s’inscrire une liste d’attente de s’armer de patience. «Ça pourrait prendre encore 2 ou 3 ans, mais on ne sait jamais, s’il y a des annulations», a-t-il expliqué.

De plus, les taux d'intérêt ont grandement augmenté dans les derniers mois. Dans certains cas, on parle d’augmentations de 3 % qui peuvent faire une différence de 200 à 300 $ de plus par mois.

«Ceux qui faisaient, disons, 20 000 kilomètres par année avec un véhicule assez économique ne paieront pas 30 000 ou 40 000 $ de plus pour un électrique», a souligné Tommy Morissette.

Aussi, les délais de fabrication et de livraison sont longs et les concessionnaires compétitionnent les uns avec les autres. Ainsi, certains se tournent vers les véhicules à essence ou les véhicules d’occasion.

«Ils achètent des véhicules d’occasion vieux de deux ou trois ans pour à peu près le prix d’un véhicule neuf et sans le financement plus intéressant et réduit proposé par le fabricant sur ses véhicules neufs», a commenté le président de l’Association pour la protection des automobilistes, George Iny.

Les spécialistes croient qu’il faudra encore quelques années au marché automobile pour rattraper son retard de livraison et revenir à la normale.