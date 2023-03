LAJEUNESSE, Jean-Claude



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 1er février 2023, à l'âge de 88 ans et 9 mois, est décédé monsieur Jean-Claude Lajeunesse, époux de madame Denise Lemieux, fils de feu madame Alma Martel et de feu monsieur Paul-Henri Lajeunesse. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14 h à 16 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Saint-Charles. Outre son épouse Denise, il laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Annie) et Diane (Michel); ses petits-enfants : Marjorie, Alexia et Félix; ses frères et sœurs : Denise, Suzanne (Jean-Robert), Michel (Denise), Jacques (Nicole), Marcel (Alice) et Pierre (Raymonde); son beau-frère André, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le personnel soignant du Centre d'hébergement Saint-Antoine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, site web : www.fondation-iucpq.orgDes formulaires seront disponibles sur place.