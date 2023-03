TREMBLAY, Jeannine



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 16 février 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Jeannine Tremblay. Elle était la conjointe de feu monsieur Jean-Benoit Gingras et la fille de feu dame Yvonne Harvey et de feu monsieur Nicor Tremblay. Autrefois de Baie-St-Paul, elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à l'église une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil son frère Philippe (Murielle Garon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gingras; ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de : feu Albert (feu Fernande Plamondon), feu Louis-Joseph (feu Rolande Pelletier) et feu Charles-Auguste (feu Cécile Bédard). La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Le Laurentien de Charlesbourg pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme ou une fondation de votre choix.