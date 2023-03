LEFAIVRE LAFLEUR, Odette



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Odette Lefaivre, survenu à l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 12 février 2023, à l'âge de 80 ans, entourée des siens. Épouse de monsieur Robert Lafleur, CPA, fille de feu madame Mariette Cantin et de feu monsieur René Lefaivre. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h 30 à 12 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Patrick à une date ultérieure. Outre son époux, monsieur Robert Lafleur, elle laisse dans le deuil ses fils: Claude (Manon Proulx) et André (Suzanne Awad). Elle était la soeur de feu Georges Lefaivre (Hélène Trépanier), feu Robert Lefaivre (Madeleine Lachance) et feu Pierre Lefaivre (Julie Bernier). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe médicale du département de cardiologie ainsi que tout le personnel de l'urgence et des soins intensifs coronariens de l'IUCPQ (Hôpital Laval) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, rue des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, tél: 418 656-4999, télécopieur: 418 656-4678, site web: www.fondation-iucpq.org, courriel: info@fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.