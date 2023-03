CORNEAU, Normand



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 26 février 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé Monsieur Normand Corneau, époux de Madame Thérèse Coulombe. Il était le fils de feu monsieur Émile Corneau et de feu dame Lucienne Bérubé. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et amis à lajour des funérailles à compter de 11h30.Les cendres seront déposées au Columbarium Laurent Normand. Il laisse dans le deuil outre son épouse, sa fille Joanne; ses petits-enfants : Eina, Jordan (Justine), Benjamin et Magali; ses frères et sœurs; Jean-Guy (Colette Cloutier), Gaston (Claudette Collin), Thérèse, Simone (feu Guy Châteauvert), Jacques (Marie Mercier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Coulombe; Yvonne (Germain Picard), Pierre (France Langlois), Fernand, Marcel, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et amis.Il est allé rejoindre ses 2 frères Gilles et Raymond ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs; Lucienne (feu Paul Coulombe), Lucien (feu Huguette Boulet), Jean-Paul (feu Jeannine Thivierge), Rollande et Germain. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène pour tous les bons soins prodigués et leur accompagnement tout au long de la fin de sa vie. La direction des funérailles a été confiée à