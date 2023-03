PAQUET, Robert



À la Résidence du Précieux-Sang, le 17 février 2023, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Robert Paquet. Il était le fils de feu Alfred Paquet et de feu Éva Dorval. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Roger, feu Jeannine (feu Léopold Lessard), Léa (feu Marc Croteau), feu Jean Marc (feu Jacqueline Isabelle), Gisèle (feu J.B. Gagnon), Thérèse (feu Roland Couture, feu Bertrand Morin), Georgette (feu Alphonse Lacroix) et Ginette Cloutier (feu Jacques Paquet); ses neveux et nièces : Jean-Claude Croteau (Linda Bernier), Simon Lessard (Brigitte Lessard), Danielle Lessard (Réjean Cloutier), Denise Croteau (Yves Labbé), Valérie Paquet (Thierry Venier), Martin Lacroix et Chantal Lacroix (Carmel Valpee), ainsi que ses autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don de votre choix. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence, ainsi que tous ceux qui ont contribué à son bien-être. La famille vous accueillera au complexeà compter de 9h.