GRENIER, Lorraine



Au centre d'hébergement Saint-Augustin, le 19 février 2023 est décédée, à l'âge de 87 ans, Madame Lorraine Grenier. Elle était la fille de feu Gérard Grenier et de feu Graziella Dallaire. Elle demeurait à Québec (arrondissement de Beauport).où la famille recevra les condoléances 30 minutes avant la cérémonie. L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire :Elle laisse dans le deuil Octave (feu Denise Verret), Michel (Christiane Lapointe), Annette (feu Roland Bouchard) et André (Claudette Lemieux), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. Elle est allée rejoindre sa seconde mère Yvonne Michaud, Valère, Jacqueline (Michel Drolet), René et Louise (Wilfrid Fortier). Tout témoignage de sympathie pourra se traduire par un don aux Dominicaines Missionnaires Adoratrices, 131, rue des Dominicaines, Québec, Qc, G1E 6S8. Des enveloppes seront disponibles à l'église lors des funérailles.