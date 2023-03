GIGUÈRE, Françoise



À son domicile, le 11 février 2023, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Françoise Giguère. Elle était l'épouse de monsieur Ghyslain Rioux et la fille de feu dame Rose-Alma Cliche et de feu monsieur Jean-Thomas Giguère. Autrefois de Saint-Joseph-de-Beauce, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera àde 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Outre son époux Ghyslain Rioux qu'elle laisse dans le deuil, elle était la sœur de : Rachel (feu Raymond Julien), Robert (feu Nicole Bélanger, Louiselle Lagrange), Rose-Ange, feu Jeannine, Dolores (feu Jacques Tremblay), Céline (feu René Drolet), Yvan (Francine Dion), Ginette (Michel Chouinard), Normand, Claude et Mireille (Pierre Gauvreau). Elle était la belle-sœur de (famille Rioux) : feu Colette (feu Rosaire Michaud), Lise (Raymond Rousseau), feu Claire (Gilles Gagné), Gilles (Huguette Larrivée) et feu Ginette (feu Jean-Yves Baril). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, dont sa filleule Catherine Giguère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, au 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 1-888-939-3333, site Web : www.cancer.ca