ROBIN, Marcel



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le vendredi 3 février 2023, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Marcel Robin, époux de dame Thérèse Fournier. Il était le fils de feu monsieur Philippe Robin et de feu dame Albertine Chabot. Il demeurait à Cap-Saint-Ignace. La famille accueillera parents et ami(e)s à laà compter de 9h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil outre son épouse Thérèse, ses filles Mélanie et Geneviève; ses frères et sœurs : feu Fernand (Monique Beaumont), feu Lucien (Yolande Caron), Rachel (feu Gervais Bégin), Cécile (Jacques Fournier), feu Laurent (Denise Martin), Angéla (feu André Fournier), feu Martin (Lise Clavet), Louis-Jacques (Laurette Bossé), feu Jean-Charles, Monique (Lucien Bossé), Clémence (Claude Paré), Raymonde (Réjean Coulombe), Lucille; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fournier : feu Lucille (feu Joseph Morin), Louise (feu Yvon Morin), Jean-Louis (Angèle Laliberté), Jeannine (feu Fernand Guillemette), Marcel (Armande Talon), Ghislaine (feu Gérald Guimont), Gilles (Éric Roberts) ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci tout spécial au personnel infirmer du CLSC de Montmagny, plus particulièrement à Daisy Chabot et Dany Coulombe. Un énorme remerciement au Dre Annie Mercier et au Dr Laliberté-Roy pour leur empathie et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène au www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny au www.jedonneenligne.org/fondationhdm/