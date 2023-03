GOBEIL, Léon



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 12 février 2023, à l'âge de 89 ans et 5 mois, est décédé monsieur Léon Gobeil, conjoint de madame Monique Sarrasin. Il était le fils de feu madame Albertine Delisle et de feu monsieur Joseph Gobeil. Il demeurait à Québec mais natif de St-Jean-de-l'Île-d'Orléans.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :de 13 h 30 à 16 h.L'inhumation des cendres se fera au printemps au cimetière St-Jean de l'Île-d'Orléans. Outre sa conjointe Monique Sarrasin, il laisse dans le deuil ses enfants: René (Carole Matte) et Alain (Francine Soucy); ses petits-enfants: Pierre-Luc (Jessica), Annick (Mathieu) et Caroline (David), ses arrière-petits-enfants: Juliette et Charlie, Violette et Tristan, Léa-Rose et Charlie, sa soeur Mireille et sa belle-soeur Edith, ses belles-soeurs de la famille Alain : Diane, Thérèse et Françoise, son beau-frère Claude et sa belle-soeur Estelle Fournier, neveux, nièces et amis. Il est allé rejoindre : ses frères: Jean-Joseph, André, Antonio et Jean-Charles et ses soeurs : Thérèse et Régina. Merci spécial aux médecins et au personnel du département de chirurgie orthopédique et des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, Téléphone : 418 525-4385, Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca, Site Web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/. Des formulaires seront disponibles sur place.