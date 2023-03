BROUSSEAU, Gilles



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 8 février 2023, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Gilles Brousseau, époux de dame Madeleine Lafleur. Il était le fils de feu dame Juliette Chantal et de feu monsieur Adolphe Brousseau. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 heures à 11 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse bien-aimée Madeleine Lafleur; ses petites-filles : Coralie et Marika Émond; ses arrière-petites-filles: Laura et Élie; ses sœurs : Pierrette et feu Louisette (Jean-Marc Lachance); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Lafleur : Thérèse, Yolande, André et Jocelyn (Nancy Côté); ses filleuls : Simon Llobat et Frederick Parsons ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre sa fille bien-aimée Josée ainsi que ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédé. La famille désire remercier le personnel du Centre d'hébergement Saint-Antoine ainsi que celui de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Un remerciement spécial à madame Lise Lahoud pour ses nombreuses visites à l'Hôpital auprès de Gilles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches (PRQCA), 245, rue Soumande, bureau 218, Québec (Qc) G1M 3H6, tél. : 418-527-0075, www.prqca.ca ou à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Québec) H1N 1C1, tél. : 1 800 295-8111, www.poumonquebec.ca