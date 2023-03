BILODEAU, Roland



À sa résidence, entouré de l'amour de sa famille, dans la paix et la dignité, le 10 février 2023, à l'âge de 70 ans et 5 mois, est décédé monsieur Roland Bilodeau, époux de madame Johanne Breton. Il était le fils de feu Léo Bilodeau et de feu Simone Pouliot. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse qu'il chérissait, il laisse dans le deuil ses filles adorées: Geneviève (Marc-André Chabot) et ses fils : David-Olivier et Daniel-Alexandre Nadeau; et Véronique (Jean-Philippe Lajoie) et leurs enfants : Thalie et Elliot Lajoie. Il laisse aussi dans le deuil ses sœurs et frères : feu Thérèse, feu Lionel (Gertrude Labrie), feu Pauline (feu André Santerre), feu Madeleine (feu Julien Lemieux), Claire (feu Arthur Carrier), feu Camille (Agathe Lachance), Raymonde (Ubald Gauthier), Jeannine (feu Jean-Guy Brisson), Pierre (Nicole Boulanger), Rosaire (Lise Breton), Rita (Gilles Breton) et Florence (André Lemelin); ses belles-sœurs de la famille Breton : Lise (Rosaire Bilodeau), Danielle (Pierre Gagnon), Céline (Jacques Vermette) et Nathalie, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et de nombreux amis avec qui ils partageaient ses passions. La famille tient à remercier ceux et celles qui l'ont accompagné au Centre régional intégré de cancérologie (CRIC) et adresse aussi un merci spécial au Dr Michel Tremblay et à l'infirmière Nancy Godon pour leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation canadienne du rein. La famille vous accueillera au complexeà compter de 11h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le dimanche 5 mars 2023 à 15h00 en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".