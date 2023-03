BEAUDOIN, Antoinette Labbé



À sa résidence, le jeudi 16 février 2023, est décédée à l'âge de 99 ans et 8 mois, madame Antoinette Beaudoin, épouse de feu monsieur Joseph Labbé. Elle était la fille de feu Joseph Beaudoin et de feu Marie-Louise Labbé. Elle demeurait à Saint-Magloire de Bellechasse. Madame Antoinette Beaudoin sera exposée à la :le vendredi 3 mars de 19h à 21h30 et le samedi 4 mars de 9h à 10h45.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraire :Elle laisse dans le deuil ses enfants : Émilien (Louise Comeau), Émilia (feu Rolland Dion) et Lise ; ses petits-enfants : Caroline Labbé (Serge Nicol), Annie Dion (Keven Maher Cormier) ainsi que ses arrière-petits-enfants Justin et Liam. Elle était la sœur de : feu Odilon (feu Marie-Louise Auger), feu Maria, feu Alice (feu Eddy Plante), feu Émilia (feu Robert Sauvageau) et feu Thérèse (feu Alfred Boissinot). De la famille Labbé, elle était la belle-fille de feu Pierre Labbé (feu Claudia Noël) et la belle-soeur de : feu Marianna (feu Eugène Houde), feu Oscar, feu Germaine (feu Paul Thibault), feu Alice (feu Georges Laprise), feu Jeanne-D'Arc (feu George Therrien), feu Laurette (feu Raphaël Comeau) et feu Alfred (feu Rose-Aimée Laferrière). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis (es). Un remerciement spécial à l'abbé Arthur Bélanger, aux infirmiers(ères) des soins à domicile du CLSC des Etchemins, plus particulièrement à Catherine Bernard pour son dévouement ainsi qu'à Gabrielle, Louise Beaudoin, Louise Plante, Thérèse Plante, Lucette et Donald pour leur soutien.