LÉGARÉ, Guy



À l'Hôpital St-François-D 'Assise, le 21 février 2023, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Guy Légaré. Il était le fils de feu Moïse Légaré et de feu madame Juliette Rhéaume. Il demeurait à Québec. Outre sa conjointe Louise Bussières, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Jean-Marie (feu Marielle Rhéaume, Lilianne Ruel), feu Gaston (Marie-Claire Lachance(Réjean Chabot)), Georges (Monique Beaudoin), feu Ghislaine (Louis Blouin), Colette (Marcel Comeau), feu Claude (Claudette Morin), feu Diane (feu Marcel Wilmot) et Céline (Claude Gagnon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bussières ; Denis (Leonor Enerio), Suzanne, Jacques (Lise Potvin), Danielle (Alain Paré) et Marie (Paula Gendron). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille a confié monsieur Légaré au :La famille recevra les condoléances