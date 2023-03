FORTIN, Claude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 février 2023, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Claude Fortin, époux de madame Liette Couture, fils de feu Roland Fortin et de feu Marie-Claire Poulin. Il demeurait à Lévis, secteur Breakeyville. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: Jean-François (Jessica Levesque) et Vincent (Nadia Lemieux); ses petits-enfants: Xavier, Ariane, Thomas et Samuel; son frère et ses sœurs: feu Richard (feu Annette Bossé), Marie-France (Pierre Dion), Suzanne (Denis Langlois) et Hélène (Serge Gagné); sa belle-sœur Francine; son beau-frère feu Claude (Marielle Gagné); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 9 h.