LAROCHELLE, Claude

À la Maison de soins palliatifs de Littoral de Lévis, le 19 janvier 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé entouré de l'amour des siens monsieur Claude Larochelle, époux de feu madame Réjeanne Laflamme. Il était le fils de feu Jean Larochelle et de feu Marie-Louise Trahan. Il demeurait à Lévis, natif de Buckland.La famille recevra les condoléances auLes cendres seront déposées ultérieurement au Columbarium du cimetière paroissial de Buckland. Il laisse dans le deuil ses filles : Nancy (Dominic Brie) et Julie (Steve Bernier); ses petits-enfants : Roxanne (Mathis Pelletier) et Jolyann, Alexandra, Jade et Carolanne. Il était le frère de : feu Évariste " surnommée Eddy " (feu Bibiane Couture), Cécile (feu Jack Newson), Côme (feu Élizabeth Couture), Placide (Madeleine Demers), Céline et feu Jean-Marc (Diane Grondin). De la famille Laflamme, il était le beau-frère de : feu Évangéliste (feu Aline Vallières), feu Jeannette (feu Armand Drolet), feu Carmelle, Pauline (feu Félix Boutin), Gilles (feu Marie-Paule Breton) et feu Denis (Jacqueline Boucher). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial à tout le personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral et de la coopérative Rive-Sud ainsi qu'à l'équipe d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs bons soins. La famille tient à remercier également Mme Diane Lacasse et Hélène Roy membre de l'organisation Albatros pour le soutien offert à la famille. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis 5445, rue Saint-Louis Lévis (Québec) G6V 4G9. Les formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la la