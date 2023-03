PICKFORD, Daryl



À son domicile, le 23 janvier 2023, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Daryl Pickford, époux de dame Clémence Vachon. Il était le fils de feu monsieur Elmer Pickford et de feu Josette Pichette et le frère de feu Keiven (Elaine Bernard). Il demeurait à Sainte-Brigitte-de-Laval.La famille vous accueillera une heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Clémence; ses enfants: Derek (Marie-Pier Brouillard), Jessy (Marie-Ève Garneau) et Priscillia. Famille et amis proches Stéphanie (Kevin), Billy, Yves, Marlène et Ronaldo, ainsi que ses petits-enfants, des neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Centraide Québec, 550, chemin Sainte-Foy, Québec Qc, G1S 2J5, tél. : 418 660-2100, www.centraide-quebec.com