ROBITAILLE, Gaston



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 février 2023, à l'âge de 86 ans et 5 mois, est décédé monsieur Gaston Robitaille, époux de madame Réjane Noël, fils de feu madame Georgette Gobeil et de feu monsieur Roméo Robitaille. Il demeurait à Québec.L'inhumation de ses cendres aura lieu au cimetière Belmont. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Lynda Guénette), Lucie (Yves Toulouse) et Caroline (Guy Jalbert); ses petits-enfants : Mathieu Robitaille, Allen Normand, Catherine Jalbert et Frédérique Toulouse. Il était le frère de : feu Claude (Nicole Gagnon), Jean-Marc (feu Thérèse Paquin), feu Paul-Henri (Lise Couture), feu Soeur Aline, feu Monique (Gaétan Marcil), Marcel, feu Jean-Guy (feu Danielle Beaulieu) et feu Denis (feu Roméo Bergeron). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Noël : Jean-Yves (Francine Thibault), Madeleine (feu Lucien Bédard), Louise (feu Gilles Émond) et Laurent (Angèle Loubier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l'urgence et de l'aile E du 5e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca.