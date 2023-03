GIACOMO, Marjolaine "Cléo"



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 février 2023, à l'âge de 70 ans et 5 mois, est décédée madame Marjolaine Giacomo, conjointe de feu monsieur André Fortin, fille de feu monsieur Antonio Giacomo et feu madame Jeanne-D'arc Trottier. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil son frère : René (Christiane Beaulieu); sa soeur : Claudette (Louis Venne); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Fortin : Michel, Suzanne et Mariette (Rosaire Oakes); son filleul : André Fortin; ainsi que plusieurs neveux, nièces. cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.Elle a été confiée au :