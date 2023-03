BOILY, Michel



À l'Hôpital St-Sacrement, le 13 janvier 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Michel Boily, époux de feu madame Esther D. Varga, fils de feu madame Simone Dallaire et de feu monsieur Elie Boily. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 16h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Diane et Robert; ses petites-filles: Maëlle, Ève-Marie et Anne; ses frères et sa soeur: feu Raymond (Denise Dupont), feu Rita (feu Gordon Morley), feu Marc (Jacqueline Boisvert), feu Jacques (France Bernier), Albert (Andrée Bernier) et Cyrille (Céline Brisson) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du département de L'Urfi au 5ième étage de l'Hôpital St-Sacrement pour les bons soins prodigués et spécialement au Dre Leblanc. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.