GENEST, Gérard



À son domicile, le 5 février 2023, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Gérard Genest, époux de dame Janine Roy, fils de feu monsieur Armand Genest et de feu dame Anna-Marie Julien. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Janine; ses enfants : Eddy et feu Doreen (Jean-Pierre Pharand); ses frères et sœurs : Gyslaine, feu André, Réjeanne (Jacques Gignac) et Doris (André Gionet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy : Jos, Clément, Louise (Jean-Charles Labonté), André, feu Alice (feu André Garneau), Julie (André Buteau), Colette (feu Gilles Valcourt), Yvon (Ginette Gauthier), Claude (Émily Bazile) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs du CLSC Sainte-Foy Sillery qui a permis d'accompagner Gérard à la maison jusqu'à la fin de son parcours de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél.: 418-682-6387, www.coeuretavc.ca ou à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, www.cancer.ca.