GÉRIN, Marcel



À Lévis, le 10 février 2023, porté par l'amour de ses proches, monsieur Marcel Gérin a rendu les armes, alors âgé de 65 ans et 8 mois. Fils de feu Raymond Gérin et feu Irène Cloutier, il demeurait à Lévis. Il laisse un grand vide dans la vie de son épouse dévouée Sylvie Sanschagrin et de ses deux filles, Catherine (Adrien Fortin) et Alexandra. Ses petits-enfants chéris, Jayden, Lucas et Layla pleurent de l'avoir perdu si tôt. Il laisse également dans le deuil ses frères : feu Pierre, François (Louise Massé), Louis (Johanne Gagné), André (Martine Paré), plusieurs autres membres de sa famille élargie ainsi que de nombreux amis. La famille recevra les condoléances au :de 9h à 10h45.Sylvie, Catherine et Alexandra tiennent à remercier toute l'équipe du 8e étage de médecine de l'Hôtel-Dieu de Lévis, notamment le Dr Vincent Bilodeau, pour tous les bons soins et les attentions prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don qui pourrait faire la différence à la Société de Leucémie & Lymphome du Canada, www.cancersdusang.ca.