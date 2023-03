BILODEAU, Jean



A L'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), le 20 janvier 2023, à l'âge de 78 ans est décédé Jean Bilodeau, époux de madame Suzanne Robitaille. Il était le fils de feu Antonin Bilodeau et de feu dame Bernadette Dumas. Il demeurait à Québec et autrefois de Saint-Lazare de Bellechasse.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h à 12 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille chérie Jacynthe (Roger Dion); ses petits-fils adorés : Félix et Julien Dion; ses frères et ses sœurs : Diane (feu Raymond Breton), Jacques (Micheline Fortier), Françoise (Pierre Bernier), Martha (feu Fernand Guérard), Pierre (Simone Labbé), Hélène (Léonidas Leblond), Fabien (Line-Andrée Labrecque), Luc (Patricia Laverdière), Laurent (Francine Lessard), Sylvain (Diane Tanguay); il était le frère de feu André (Denise Garant); son beau-frère Jocelyn Robitaille (Johanne Dion), sa belle-sœur Christiane Robitaille (Fernande Taillon); ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ses grands amis; Marc Deschènes et Michelle Bouchard. La famille remercie tout spécialement le personnel soignant des soins palliatifs de L'IUCPQ pour leurs bons soins et leur précieux soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada ou à la Fondation de l'IUPCQ.