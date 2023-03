FORGUES, Madeleine



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 6 février 2023, à l'âge de 93 ans et 2 mois, est décédée madame Madeleine Forgues, épouse de feu monsieur Marcel Chevrette, fille de feu madame Camillienne Dion et de feu monsieur Joseph Forgues (deuxième noces, feu Juliette Saint-Laurent). Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, dès 9 h 30.L'inhumation des cendres se fera en toute intimité. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Richard, Normand (Crisalida Brum-Chevrette ), Martine (Tristan Casanovas), Éric (Anne Myriam Scius ); ses petits-enfants: Samuel (Vanessa Imbeault ), Sabrina (Dany Francoeur), Roxane (Benjamin Amaro Morales), Joshua (Brooke Casanovas), Rachel, Katharina (Jean-Louis Mainguy); ses arrière-petits-enfants: Felix Antonio, Nathan Manuel, Charlotte Itzel et Logan Elijah; ses frères et sœurs: Gilberte (feu Germain Chamberland), Roger (Bernadette Cloutier), Louise (Antoine Dubois), Pierrette (Rene Boissière), Jean-Claude (Lise Doyon) et Marie-Paule Lessard. Elle laisse également dans le deuil de nombreux parents et ami(e)s. Elle est partie rejoindre ses frères et sœurs: Marguerite (feu Eugene Mainguy), Jean-Paul (feu Lucille Dion), Jeannette (feu Robert Dion), Thérèse (feu Fernando Dion), Georges (feu Suzanne Duquette), Robert (feu Jacqueline Richard), Raymond (feu Gisèle Lord), Raymonde, Roland (feu Yolande Gaudreau) ainsi que ses beaux-parents, monsieur Trefflé Chevrette et madame Rosanna Clouet. Nous tenons à remercier l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Laval, pour les soins empreints d'humanité et de bienveillance prodigués à notre mère, ainsi que tout le personnel de La Résidence Le Conf Or de Saint-Rédempteur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société du Parkinson de québec à l'adresse suivante: https://parkinsonquebec.ca/faire-un-don/ ou encore, à la Société canadienne de la sclérose en plaque à l'adresse suivante:https://scleroseenplaques.ca/Des formulaires seront disponibles sur place.