TREMBLAY, Guy



Suite à une longue maladie à l'Hôtel Dieu de Québec est décédé monsieur Guy Tremblay, le 16 février 2023. Marin de long cours, il entreprit son dernier voyage vers la lumière entouré de l'amour des siens. Il était le fils de feu Lucille St-Onge et de feu Léo Tremblay.Il laisse dans le deuil sa conjointe Claudette Janvier; son fils Maxime (Julie Madore); sa sœur Maryse (Jacques Durand); son neveu Frédérick Perreault; ses beaux-frères et ses belles-sœurs; ses cousins, ses cousines, plusieurs ami(e)s ainsi que la fraternité des Marins. Outre ses parents, il est parti rejoindre son frère Bobby (Lise Marcotte) et la mère de son fils Isabelle Leclerc. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel de l'Hôtel Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec, 5415, rue Paré, bureau 200, Mont-Royal (Québec) H4P 1P7, téléphone : 514 725-2633.https://www.jedonneenligne.org/slaquebec/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.