CLOUTIER, l'abbé Martin



À l'Hôpital de Montmagny, le 11 février 2023 à l'âge de 88 ans est décédé M. l'abbé Martin Cloutier, prêtre, il était le fils de feu Ernest Cloutier et de feu Éva Couillard-Després. Il demeurait à Montmagny.où la famille sera présente à compter de 12h pour recevoir les condoléances. Il laisse dans le deuil son grand ami Jean-Rémy Veilleux, sa sœur Louisette (feu Raymond Bourret). Il a rejoint ses autres frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs et laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Chanoine Joseph Brochu, 260, avenue Louise, Montmagny (Québec), G5V 2H8. La direction des funérailles a été confié à la :