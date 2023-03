LACROIX, Paul-André



À l'hôpital Anna Laberge, entouré des siens, Paul-André nous a quittés paisiblement le 10 février 2023 à l'âge de 92 ans. Il était l'époux de feu Marie-Paule Mercier et fils de feu Paul Lacroix et de feu Vitaline Desharnais. Il était originaire de St-Raphaël et a demeuré à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la :jour des funérailles à compter de 9h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil sa fille Caroline (André Joannette - fils Mathieu Joannette) et sa conjointe Pierrette Chabot (feu Léandre Gaudreau - fille Julie Gaudreau). Il était le frère de : feu Irène (feu Ovide Arbour), feu Cyprien (feu Marie-Ange Doiron), feu Émile (feu Thérèse Beaulieu), feu Rollande, Jeanne D'Arc (feu Léopold Lemelin), feu Jean-Eude, feu Joachim (feu Gertrude Labrecque), feu Maurice (feu Lenora Truchon). De la famille Mercier, il était le beau-frère de feu Thérèse, feu Rachel (feu Réal Doyer), feu Madeleine (feu Georges Talbot), feu Elizabeth (feu Rosaire Laprise), feu Monique (feu Rodolphe Després), feu Raymond (Lucie Dumont), feu Denis (Ghislaine Lamontagne), feu Martin (feu Gemma Simard), Michel (Louise Ringuet). Il laisse également les beaux-frères et belles-soeurs de la famille Chabot : feu Léandre (feu Gilberte Gaudreau), feu Léonard (Marie-Paule Gaudreau), feu Juliette (feu Léopold Collin), feu Philippe (feu Jeannette Bélanger), feu Angéline (feu Paul-André Masson), feu Gilles (Henriette Quirion), feu Suzanne (Rolland Caron), Pricille, Berthe (Jacques Côté), Noëlla (Rolland Dion), Jeanne-Mance (Rolland Caron), feu Gilbert (feu Lili Gaudreau), Charles (feu Jeannine Arsenault) ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et AVC au www.coeuretavc.ca.