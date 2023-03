VACHON, Paul-Émile



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 21 janvier 2023, à l'âge de 87 ans et 5 mois, est décédé monsieur Paul-Émile Vachon, époux de madame Lucille Dubreuil, fils de feu madame Angélina Busque et de feu monsieur Napoléon Vachon. Il demeurait à Lévis, natif de St-Georges de Beauce.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 9h à 11h45.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lucille Dubreuil, ses enfants : André, feu Denis (Nathalie Marotte), Diane (Guy Rancourt), Sylvie (Bruno Tremblay); ses petits-enfants : Mathieu (Joanie), Mélissa, Valérie (Mikaël), Christina, Gabriel (Sophie) et Frédérique (Samuel); ses arrière-petits-enfants : Alexis, Charles et Sofia; ses frères et soeurs : feu Charles-Edouard (feu Jeanne Roy), feu Jean-Laurier, feu soeur Marie-Paule, feu Alexandra (feu Lucien Dallaire), Héléna (feu Armand Rancourt), feu Rolande (feu Charles Paquet), Lorette (feu Dorilla Gilbert), Gisèle (feu Antonio Couture) et Huguette; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dubreuil, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour les soins extraordinaires, l'humanisme et le dévouement hors du commun. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, téléphone : 418 903-6177, site web : www.mspdulittoral.com. Des formulaires seront disponibles sur place.