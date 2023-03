ROY, Dyane



À l'Hôpital Jeffery Hale de Québec, le mardi 21 février 2023, est décédée madame Dyane Roy, fille de feu Hermyle Roy et de feu Isabelle Champagne. Originaire de Saint-Victor, elle demeurait à Québec.suivi de l'inhumation au cimetière de Saint-Victor sous la direction duElle laisse dans le deuil son frère Marc (Jocelyne Jolicoeur) et sa soeur Solange (Jean-Pierre Larivée). Elle était également la soeur de feu Jocelyn. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille aimerait remercier du fond du coeur l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale pour leur grande humanité et les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des amis de Jeffery, 1250, Chemin Sainte-Foy, Québec, G1S 2M4 (à l'attention des soins palliatifs).