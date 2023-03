ROBITAILLE, Lucette Magnan



À l'Hôpital général de Québec, le 22 février 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Lucette Magnan, épouse de feu Réjean Robitaille, fille de feu Émilien Magnan et de feu Marguerite Lachance. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au :de 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses filles: Sylvie (Mario Bélanger), Luce (Serge Girard); son petit-fils: Jérôme Bélanger; son frère et ses soeurs : Richard (feu Huguette Labonté), Charlotte (feu Jacques Lavoie), Soeur Alberte f.j., Ginette (René Lavoie), Marjolaine (Jean-Marie Potvin); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Robitaille : feu Raymond, feu Bibiane (feu Jocelyn Guillemette), Ghislaine (feu Louis Boucher), feu Camil, Huguette (Jean Laviolette) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de l'unité 550 de l'Hôpital général de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 2375, Avenue de Vitré, Québec (Qc) G1J 5B3, 418 657-5334.