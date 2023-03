BLANCHETTE, Emma



À la maison, dans les bras de maman, entourée de ses chiens, le 26 février 2023, à l'âge de 7 ans, est décédée Princesse Emma Blanchette. Emma était une petite fille merveilleuse, pleine de vie et d'énergie. Elle aimait jouer avec ses amis, chanter et dessiner. Un vrai rayon de soleil avec un sourire contagieux. Aimée de tous ceux qui la connaissaient, elle nous manquera énormément. Elle était la fille de Mélanie Perron (Etienne Bédard Brousseau) et de Bryan Blanchette. Elle demeurait à Québec (Charlesbourg - Notre-Dame des Laurentides).La famille vous accueillera le dimanche 5 mars de 13 h à 18 h 30 au centre commémoratifLa famille vous accueillera à compter de 10h. Emma laisse dans le deuil ses grands-parents du côté de maman, André Perron (Cynthia Vanasse), Nathalie Tremblay (Yves Poirier) et du côté de papa, Johnny Blanchette (Guylaine Gagnon) et Christine Bouchard, ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et tellement d'ami(e)s qui ont joué un rôle significatif dans sa vie. Un remerciement très spécial au personnel de l'unité Charles Bruneau du CHUL de Québec, du CHU Ste-Justine, de l'unité interne de réadaptation à l'IRDPQ Saint-Louis et de l'école primaire du Boisé pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Un immense merci à tous ceux et celles qui ont été impliqués de près ou de loin dans toutes les levées de fonds et dons pour notre rayon de soleil. Nous demandons à ceux et celles qui le souhaitent de faire un don en la mémoire d'Emma à ces fondations qui ont été d'un support inestimable :Fondation des gouverneurs de l'espoirLeucan QuébecFondation Charles BruneauFondation Dr ClownFondation rêves d'enfants (Make-a-wish)Fondation Marie-Ève SaulnierFondation Maurice Tanguay