LABERGE-LEFRANÇOIS, Diane



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 février 2023, 23 h 23, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Diane Laberge, épouse de feu monsieur Fernand Lefrançois. Elle était la fille de feu monsieur Alexandre Laberge et de feu madame Rita Emond. Elle demeurait à Québec (arr. Charlesbourg), native de l'Ange-Gardien. La famille vous accueillera le jeudi 9 mars de 19 h à 22 h au centre commémoratifoù la famille vous accueillera à compter de 10 h. L'inhumation se fera au printemps au cimetière de L'Ange-Gardien, chemin Lucien-Lefrançois. Madame Laberge laisse dans le deuil ses enfants : Isabelle (Denis Paré) et Normand (Jessica Bergeron); sa petite-fille adorée Gabrielle; ses frères et sœurs : Martin (Carole Ferland), Jocelyn (Louise St-Gelais), Danielle (Roch Hébert), Roch (Ghislaine Boily) et Charline (Yvon Drouin); Dany et Christian Racine, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lefrançois : Aline (feu Maurice Robitaille, Huguette, Yolande (feu Henri Lajoie, feu Jacques Lachance), Ginette (James Pearson) et Marjolaine, feu Wellie (feu Colette Mathieu), feu Jean-Guy (Yolande Caron), feu Robert (Denise Marceau), feu Lauretta (feu Jean-Louis Drouin), feu Marcel (feu Pauline Verreault), feu Raynald, feu Yvon; son ami de cœur Benoit Grenier, ainsi que plusieurs filleules, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca