POTVIN, Martine

À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 21 février 2023, est décédée à l'âge de 60 ans, madame Martine Potvin, épouse adorée de monsieur Christian Perron, fille de monsieur Marc-André Potvin et de feu dame Marguerite Aubin. Elle demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. Les membres de la famille recevront les condoléances au :de 12h30Outre son époux, Martine laisse dans le deuil son père Marc-André Potvin (feu Marguerite Aubin); sa sœur et ses frères : Manon (Pierre Hamel), Simon (Martine Dulac) et Michel Linteau (Julie Gauthier); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Perron : Susy (André Bélanger) Daniel, feu Vivianne (Mario Dion) et feu Yves; ses belles-sœurs et ses-beaux-frères de la famille Julien : feu Lucien (Marie F. Rivard), Réjeanne (Robert Houde), Hector (Denise Fortin), Jean-Noël (Monique Faucher), Gisèle (Yvon Morency), Léandre (Carole Genest), feu Raymond (Thérèse Garneau), Hélène (René Jobin), feu Paul-Eugène (Hélène Boily, Claude Marcotte) et feu Christiane (feu Denis Dussault); la famille Paquet : feu Welly-Claude (Lorraine Martel), Claudine (Louis Cloutier) et Alain (Sylvie Champagne); ses oncles et ses tantes, ses neveux et ses nièces ainsi que de nombreux parents et amis. La famille tient à remercier chaleureusement le Dr Simon Gagnon, ORL et la Dre Danielle Marceau, hématologue, pour les bons soins prodigués et leur grande humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec, via leur site web:https://fondationduchudequebec.org/dons-in-memoriam/