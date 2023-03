BERGERON, Lucienne



À son domicile, le 15 février 2023, à l'âge de 86 ans, entourée de tout l'amour de sa famille est décédée Mme Lucienne Bergeron, fille de feu Laurette Blanchet et feu Alfred Bergeron de Laurier Station. Native de Val-Alain, elle demeurait à St-Gilles. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Suzanne Delage (feu Pierre Boutin, Jean-Pierre Brisson), Clément Delage (Isabelle Vézina), Michel Delage (Annie Daigle), Bruno Delage (Hélène Grondines); ses petits-enfants : Mathieu Boutin, Maxime et Émilie Delage, Gabriel (Karine Boulanger), Laurie (Maxime Gosselin) et Julien Delage, Jérôme et Vincent Delage; le père de ses enfants Marcel Delage; ses sœurs et ses frères : feu Gérard (feu Dina Gaulin), Noëllia (feu Jean-Louis Laflamme), Laurentien (Madeleine Daigle), feu Eliana, feu Dolorès (Gilles Moreau), feu Raynald (Marie Samson), feu Denise, Mérilda (Réal Talbot), feu Camil et Normande. De la famille Delage, André (feu Marie-Anna Carrier), ses filleuls, Alain Laflamme et Réal Delage, ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Des remerciements adressés au Dr Denis Noel, à l'équipe d'intervenants du CLSC de Laurier Station pour l'accompagnement et au Dr Michel Tremblay. La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 3 mars de 19h à 21h30 et samedi à compter de 9h.