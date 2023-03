GAGNON ASSELIN, Rita



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 février 2023, à l'âge de 98 ans et 7 mois, est décédée madame Rita Asselin, épouse de feu Fernand Gagnon, fille de feu Joseph Asselin et de feu Alice Paré. Elle demeurait à Saint-Raphaël-de-Bellechasse.La famille recevra les condoléances aule vendredi 3 mars 2023 de 19h à 20h30. Samedi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 9h.Elle est allée rejoindre ses filles et ses fils : feu Diane (feu Laurent Rémillard), feu Jean-Louis (Bérangère Brisson (Jacques Boutin)), feu Gilles et feu Louise (Pierre Pigeon). Elle laisse dans le deuil ses enfants : Denise (Nérée Labrecque), Guy (feu Suzanne Bernier), Marie-Andrée (Paul Côté), Suzette (Jacques Bernard), Alain, Sylvie (Gabriel Pigeon), Edith (Daniel Dubreuil), Christiane (Michel Lacroix), Martin (Lise Lauzier) et Pierre ainsi que ses petits-enfants; ses arrière-petits-enfants et sa filleule Brigitte Gagnon et ses filleuls Pierre Boutin et Jean-Claude Asselin. Elle était la sœur de: feu Bella (feu Philippe Asselin), feu Madeleine (feu Henri Boutin), feu Maurice (feu Lucille Bolduc), feu Robert (Blanche Asselin), feu Jeanne-d'Arc (feu Paul-Emile Arbour), feu Françoise (feu Léandre Mercier), Gisèle (feu Alphonse Gagnon), Thérèse (feu Léandre Coulombe) et Rock (Lisette Raby). De la famille Gagnon, elle était la belle-sœur de : feu Josephat (feu Elyse Comeau), feu Lucien (feu Bérangère Raby), feu Donald (feu Lilanne Morin), Germaine (feu Roland Rémillard), feu Roland (feu Aline Lemelin), feu Alphonse (Gisèle Asselin), feu Yvette (feu Paul-Henri Lemelin) et feu Emilien (feu Irène Lapointe). Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s et ses voisins Claire G., Ferdinand R. et Martin D. Nous tenons à remercier la résidence Charles Couillard pour les bons soins. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la