Yvette Hamel Faucher Robert Faucher



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 janvier 2023, à l'âge de 85 ans et 6 mois, Madame Yvette Hamel allait rejoindre son époux, Monsieur Robert Faucher décédé au même endroit le 21 décembre 2022 à l'âge de 85 ans et 5 mois. Mme Yvette Hamel était la fille de feu Wilfrid Hamel et de feu Evelina Dubois, alors que M. Robert Faucher, natif de Saint-Flavien, était le fils de feu Théodule Faucher et de feu Marie-Claire Dubois. Ils demeuraient tous deux à Sainte-Croix de Lotbinière.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à laà compter de 11h30.Ils laissent dans le deuil, leurs enfants : Adrien (Chantal Fournier), Roger, feu Marcel (Nathalie Coulombe), Sylvain (France Guérard), François (Nathalie Beaulieu), Lina (Werner Banz) et Marie-France (Christian Côté); leurs 30 petits-enfants et 25 arrière-petits-enfants; ainsi que leurs frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, de la famille Hamel : feu Maurice (Laura Desrochers), feu Georges (feu Thérèse Leclerc), feu Anne-Marie, feu Zoël (Pauline Auger), feu Félicien (feu Thérèse Daigle), feu Paul-Émile (Yvonne Laroche), feu Émilienne (feu Martial Laroche), Lucienne (feu Paul-Henri Martineau), Germaine, Julienne (Gilles Morin); de la famille Faucher : Denise (Gérard Demers), feu Huguette, Gilbert (Louiselle Nadeau), feu Réal (feu Monique Leclerc), Jean-Claude, Gabriel (Carmen Côté) et Nicole (Vital Blanchet). Sont également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis.Nos remerciements au personnel de la Résidence Le Riverain et de la Cité des Étoiles où ils ont résidé ces dernières années. Ainsi qu'au dévouement du personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à Yvette et Robert.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, G6V 3Z1, Site Internet : https://fhdl.ca.