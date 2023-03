BÉDARD, Lise Vézina



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 22 février 2023, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Lise Vézina, épouse de monsieur André Bédard. Elle était la fille de feu dame Élianne Morin et de feu monsieur Lucien Vézina. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 heures à 11 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre son époux André; ses sœurs : Évangéline Vézina (André Fournier) et Lucille Vézina; ses filleules : Nancy Fournier (Guy Therrien) et Nathalie Simard; sa nièce Mélanie Simard; sa petite-nièce Émilie Therrien; ses cousines : Céline Marcoux (feu Pierre Rhéaume) et Lucille Darveau (feu Maurice Marcoux); les autres membres de la parenté et ses nombreux amis précieux. Elle est allée rejoindre son frère Roger Vézina qui l'a précédée. Remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer , 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. :418-683-8666, site web : www.cancer.ca