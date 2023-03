LANGLOIS, Louis-Philippe



Au CHSLD De Lajemmerais, le 13 février 2023, à l'âge de 89 ans et 9 mois, est décédée monsieur Louis-Philippe Langlois, époux de madame Ruth Roy, fils de feu dame Délia Blanchette et de feu monsieur Alphonse Langlois. Originaire d'Armagh Cté de Bellechasse, il vivait à Québec jusqu'en 2018.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Christine (François Côté); ses petits-enfants : Jean-Philippe, Marc-André (Anne-Sophie Cayouette) et Véronique (Alexis Tucat); sa belle-sœur Pauline Roy De Libero (feu Frank De Libero) ainsi que plusieurs neveux et nièces. Il va retrouver son frère Paul (feu Jeanne Langlois), ses sœurs Marie-Jeanne (feu Armand Chamberland), Marie-Anna (Congrégation des sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours) et Rose-Hélène. Un merci tout spécial à vous, personnel et médecins du CHSLD Lajemmerais ainsi que de l'unité de courte durée gériatrique de l'Hôpital Pierre-Boucher, qui êtes intervenus auprès de notre père avec respect, bienveillance et estime.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont avec la famille immédiate. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (2700, chemin des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-231, Québec (Québec) G1V 0B8). Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org. ou à la Fondation Lajemmerais (60 rue D'Youville, Varennes, QC, J3X 1R1). Site web : www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/fondation-lajemmerais/