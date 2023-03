PERRON, Gaston



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Gaston Perron, survenu le 20 janvier 2023, époux en premières noces de feu madame Jeannine Jean et en secondes noces de madame Hélène Charest, fils de feu madame Elise Fortier et de feu monsieur Joseph Perron. Natif de Chicoutimi, il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-François-Xavier de Chicoutimi à une date ultérieure. Outre son épouse, madame Hélène Charest, il laisse dans le deuil sa belle-fille Julie et ses petits-enfants: Nathan et Sandrine; ses frères et ses soeurs: feu Madeleine (feu André Bissonnette), feu Gisèle, feu Denise (feu Roger Chateauneuf), Huguette (Robert Bissonnette), Guy (feu Yolande Lapointe, Nicole Lévesque), feu Micheline, Pierre (Odette Côté) et Suzie ainsi que plusieurs neveux et nièces. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et ses belles-soeurs des familles Charest et Jean; son grand ami de longue date Louis Bonsant (feu Hélène Boivin) ainsi que ses collègues et employés dont il était apprécié lors de sa belle et longue carrière au sein de la banque Royale. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc, G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles sur place.