LEBLOND, Monique



C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Monique Leblond, survenu à l’Hôpital Laval, le 10 février 2023, à l’âge de 91 ans. Elle était la fille de feu M. Georges Octave Leblond et de feu Mme Alma Bisson. Native de Sainte-Marie, elle demeurait à L’Ancienne Lorette. La famille vous accueillera au :le samedi 4 mars 2023 de 9h30 à 10h45.Elle laisse dans le deuil : ses frères et ses soeurs : feu Marie-Paule (Léon Nadeau), S. Jeannette pssf, feu Arthur (Lisette Landry), feu Françoise, Carmelle (André Garceau), Gisèle (feu Jocelyn Côté), Guy (feu Gaëtane Gosselin, Louise Faucher), feu Denise, feu Louise (feu Pierre Pageau), Huguette, Yvon (Louise Langevin), Yvette (Raynald Milhomme), Georges (Réjeanne Asselin), Lise (Marc Plante), Francine (Jacques-André Rioux) et Danielle (Jacques Mecteau). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement l’ensemble du personnel du 5ème étage et de l’unité des soins palliatifs (Pavillon Notre-Dame) de l’Hôpital Laval pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Dons suggérés : Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus (Fabrique de Sainte-Marie) https://smdj.ca/don-messe-cva, La Fondation IUCPQ (Hôpital Laval) https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/IM/