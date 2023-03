DUPONT, Charles



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 12 février 2023, à l'âge de 99 ans et 8 mois, est décédé monsieur Charles Dupont. Il est parti tout en douceur, entouré de l'amour des siens. Il était l'époux de feu dame Madeleine Pépin. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 14 h à 16 h.Les cendres seront déposée au Mausolée du cimetière Mont-Marie, lundi, le 6 mars 2023 à 15h30 en toute intimité. Il laisse dans le deuil ses enfants: Lise (Gilles Brisson), feu Francine (Roland Bédard), Serge (feu Diane Brisson, France Lessard), Denise (Serge Cantin); ses petits-enfants: Julie, Myriam, Pierre-Luc (Tania Carrier), Michel (Doris Lachance), Vincent (Ann-Sophie Vermette), Nadine (Mathieu Desrosiers), Yanick (Mélanie Fortier), Renaud (Carolann Beaulieu), Karine (Jérôme Duval), Mathieu et Marie-Pier Cantin (Jérôme Allen); ses arrière-petits-enfants: Émy, Sarah-Anne, Mélodie, Alexis, Olivier, feu Célia, Batiste, Calem, Léandre, Justin, Thomas, Charlie, Henri, Océanne et Mila. Il laisse également dans le deuil sa soeur Jeannine (Réal Goyette); ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Chanoine-Audet pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de L'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, téléphone: 418 835-7155, courriel: info@fhdl.ca, site web: www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.