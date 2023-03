BLOUIN, Sylvie



À l'Hôpital de Montmagny, le 22 février 2023, à l'âge de 62 ans, est décédée madame Sylvie Blouin, épouse de monsieur Guy Lévesque. Elle était la fille de feu monsieur Georges Blouin et de dame Monique Guillemette. Elle demeurait à Berthier-sur-Mer. La famille accueillera parents et amis à laà compter de 12h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Berthier-sur-Mer. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Guy, ses enfants : Dave (Sabryna Bédard), Sophie (Serge-Alexandre Blouin), ses 3 petits-enfants : Malcom, Jackson et Dale, sa mère Monique Guillemette (feu Georges Blouin), ses beaux-parents : André Lévesque et Claire Dumais, ses frères et sœurs : André Blouin (Anne Mercier), Lise Blouin (Jean-Denis Boulet), ses beaux-frères et belles-sœurs : Francine Lévesque (Réjean Casault), Johanne Lévesque, ainsi que ses neveux et nièces, oncles et tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec www.ucpq.qc.ca Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à